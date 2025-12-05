Помощь Украине раскалывает правительство Италии, коалиция на грани конфликта, - Bloomberg

В коалиционном правительстве Джорджии Мелони усиливается напряжение из-за вопроса продолжения поддержки Украины в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

В четверг партия "Лига" публично заявила, что миллиарды замороженных российских активов в ЕС должны быть возвращены Москве. Эту позицию резко опроверг министр иностранных дел Антонио Таяни.

"Линию определяет премьер-министр, и я ее полностью поддерживаю", - заявил он.

Дискуссии обострились накануне принятия решения, будет ли Италия посылать очередной пакет помощи Киеву в 2026 году. Голосование в правительстве, которое должны были провести в четверг, перенесли.

Мелони, которая избегает акцента на конфликтах в коалиции, объяснила задержку "логистическими причинами" и заверила, что указ все же будет принят.

В то же время разногласия углубляются и из-за того, что страны ЕС до сих пор не могут определиться, как именно использовать замороженные активы РФ. Значительная их часть находится в Бельгии, которая выступает против использования этих средств из-за "чрезмерных юридических и финансовых рисков".

Несмотря на официальные заявления Рима о неизменности позиции по Украине, внутренняя политика, избирательные циклы и геополитическое давление делают позиции Италии все более неоднозначными.

Дополнительным признаком этой тенденции стали слова Таяни на этой неделе. Он заявил, что участие Италии в программе НАТО по поставке американского оружия Украине пока преждевременно из-за продолжающихся переговоров по миру. Хотя в октябре правительство впервые дало сигнал о готовности присоединиться к этому механизму.

Министр обороны Гвидо Крозетто, союзник Мелони из партии "Братья Италии", пытался снять напряжение и назвал позицию "Лиги" стабильной.

"Они всегда поддерживали помощь Украине. Думаю, так будет и теперь", - заявил он на телеканале Rai.

Поддержка Италии

Италия остается одним из ключевых государств ЕС, поддерживающих Украину, но внутренние политические процессы все сильнее влияют на внешнеполитические решения.

Год назад Мелони активно выступала за укрепление обороноспособности Киева, подписывала соглашения о поставках систем ПВО и неоднократно призывала партнеров увеличивать помощь.

Однако в 2024-2025 годах в коалиции начали появляться первые признаки разлома, в частности между партией Мелони и более скептически настроенными "Лигой" и частью политиков "Вперед, Италия".

На этом фоне решение о том, продолжит ли Италия стабильную военную поддержку Киева, приобретает не только внешнеполитическое, но и важное внутриполитическое значение.