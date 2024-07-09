Допомога для студентів-переселенців: які є пільги і чи можна вчитися безкоштовно

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Пільги під час вступу до ВНЗ

Цього року Міністерство освіти та науки визначило спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання у вищих навчальних закладах за квотою-2. Це визначена кількість бюджетних місць на навчання для переселенців або дітей з тимчасово окупованих територій.

Квота-2 передбачає, що вступники можуть брати участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення на основі Національного мультитесту та творчого конкурсу.

Хто може скористатися? Особи, місце проживання яких:

станом на 24 лютого 2022 року зареєстровано на тимчасово окупованих територіях;

у населених пунктах, де йдуть активні бойові дії станом на 1 липня 2024 року;

у населених пунктах, тимчасова окупація яких завершилася після 1 січня 2024 року (деокуповані території), які перебувають на ній або переселилися з цих територій після 1 січня 2024 року.

Пільговий кредит на навчання

Діти з категорії ВПО та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які зараховані на контрактну форму навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати пільговий кредит для здобуття освіти на підставі відповідної угоди.

Для цього потрібно звернутися до приймальної комісії закладу освіти та подати відповідну заяву.

Інші пільги

Як зазначають в уряді, студенти-переселенці можуть отримувати соціальну стипендію в університетах, коледжах та інших закладах фахової передвищої та вищої освіти. Для цього потрібно відповідати умовам:

навчатися на бюджеті на денній формі навчання. У разі здобуття фахової передвищої освіти допускається дуальна форма навчання;

бути молодшими 23 років і включеними до рейтингу успішності;

не перебувати в академічній відпустці;

не мати академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання.

Крім того, переселенцям повинні забезпечувати першочергове поселення і знижку на проживання у студентських гуртожитках. Інформацію про це можна отримати у приймальній комісії закладу освіти або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба Міністерства освіти та науки України, пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.