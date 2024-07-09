Допомога для студентів-переселенців: які є пільги і чи можна вчитися безкоштовно

Абітурієнти з категорії внутрішньо переміщених осіб можуть розраховувати на деякі пільги під час вступу та навчання.
Які є пільги для переселенців та чи можна вчитися безкоштовно - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Цього року Міністерство освіти та науки визначило спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання у вищих навчальних закладах за квотою-2. Це визначена кількість бюджетних місць на навчання для переселенців або дітей з тимчасово окупованих територій.
Квота-2 передбачає, що вступники можуть брати участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення на основі Національного мультитесту та творчого конкурсу.
Хто може скористатися? Особи, місце проживання яких:
Діти з категорії ВПО та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які зараховані на контрактну форму навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати пільговий кредит для здобуття освіти на підставі відповідної угоди.
Для цього потрібно звернутися до приймальної комісії закладу освіти та подати відповідну заяву.
Як зазначають в уряді, студенти-переселенці можуть отримувати соціальну стипендію в університетах, коледжах та інших закладах фахової передвищої та вищої освіти. Для цього потрібно відповідати умовам:
Крім того, переселенцям повинні забезпечувати першочергове поселення і знижку на проживання у студентських гуртожитках. Інформацію про це можна отримати у приймальній комісії закладу освіти або безпосередньо у коменданта гуртожитку.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба Міністерства освіти та науки України, пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Раніше ми розповідали, як переселенці можуть отримати ваучери на безкоштовне навчання.
Також РБК-Україна пояснювало, які пільги є для дітей з категорії ВПО та які умови.
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