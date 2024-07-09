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Помощь для студентов-переселенцев: какие есть льготы и можно ли учиться бесплатно

Фото: для студентов-переселенцев предназначены определенные льготы (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Абитуриенты из категории внутренне перемещенных лиц могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении и обучении.

Какие есть льготы для переселенцев и можно ли учиться бесплатно - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Льготы при поступлении в ВУЗы

В этом году Министерство образования и науки определило специальные условия участия в конкурсном отборе на обучение в высших учебных заведениях по квоте-2. Это определенное количество бюджетных мест для переселенцев или детей с временно оккупированных территорий.

Квота-2 предусматривает, что абитуриенты могут участвовать в конкурсе на места государственного или регионального заказа на основе Национального мультитеста и творческого конкурса.

Кто может воспользоваться? Лица, место жительства которых:

  • по состоянию на 24 февраля 2022 года зарегистрировано на временно оккупированных территориях;
  • в населенных пунктах, где идут активные боевые действия по состоянию на 1 июля 2024 года;
  • в населенных пунктах, временная оккупация которых завершилась после 1 января 2024 года (деоккупированные территории), которые находятся на ней или переселились из этих территорий после 1 января 2024 года.

Льготный кредит на обучение

Дети из категории ВПЛ и дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения, зачисленные на контрактную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования могут получить льготный кредит для получения образования на основании соответствующего договора.

Для этого нужно обратиться в приемную комиссию учебного заведения и подать соответствующее заявление.

Другие льготы

Как отмечают в правительстве, студенты-переселенцы могут получать социальную стипендию в университетах, колледжах и других учреждениях профессионального высшего и высшего образования. Для этого нужно соответствовать условиям:

  • учиться на бюджете на дневной форме обучения. В случае получения профессионального образования допускается дуальная форма обучения;
  • быть младше 23 лет и включенными в рейтинг успеваемости;
  • не находиться в академическом отпуске;
  • не иметь академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения.

Кроме того, переселенцам должны обеспечивать первоочередное поселение и скидку на проживание в студенческих общежитиях. Информацию об этом можно получить в приемной комиссии учебного заведения или непосредственно у коменданта общежития.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства образования и науки Украины, пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Раньше мы рассказывали, как переселенцы могут получить ваучеры на бесплатное обучение.

Также РБК-Украина объясняло, какие льготы есть для детей из категории ВПЛ и какие условия.

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