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Допомога НАТО та Україні, COVID та Афганістан. Байден анонсував мемуари про своє президентство

08:00 16.07.2026 Чт
2 хв
Що сказав Байден про свою життя та свою книгу?
aimg Едуард Ткач
Фото: Джо Байден (Getty Images)

Колишній президент США Джо Байден анонсував, що під кінець цього року випустить президентські мемуари, в яких розповість про допомогу наданій Україні та багато інших речей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду у соцмережі Х.

У підводці до анонсу Байден записав відео, в якому сказав, що після звільнення з президентської посади багато хто ставив запитував його, чим він займається.

Відповідаючи на це колишній лідер США сказав, що проводить багато часу зі своєю родиною, бореться з онкологічним захворюванням і написав книгу "Пообіцяй мені Америку", яка вийде у продаж 17 листопада. У ній Байден описав, що відбувалося під час президентської каденції.

"Вона вийде в листопаді, і її вже можна замовити. Ця книга - про виклики, з якими ми зіткнулися як країна, про рішення, які я ухвалював, і про те, чому я приймав саме їх", - сказав колишній президент.

Зокрема, серед озвученого в ній буде:

  • як "ми" керували країною під час пандемії COVID, відновлювали економіку та демократію після подій 6 січня;
  • як США завершили "найдовшу в історії нашої країни - війну в Афганістані", зміцнили НАТО та підтримали Україну;
  • про те, чому Байден вирішив балотуватися на переобрання, а потім відмовився від участі у виборах.

"Але перш за все ця книга - про мою віру в обіцянку Америки. В обіцянку, яку ми дали тим, хто був до нас... в обіцянку, яку ми дали один одному... і в обіцянку, яку ми дали майбутнім поколінням американців. "Promise Me America" - це книга про мою віру в Америку і американський народ", - резюмував Байден.

Підхід Байдена та Трампа до України

Нагадаємо, минулого літа президент Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Джо Байдена обіцяла Україні передати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з дронами. Однак, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.

Також Зеленський сказав минулого літа, що головна відмінність двох американських президентів полягає у підході до припинення війни. Він підкреслив, що Байден не зміг закінчити війну, але висловив упевненість, що Трамп досягне цієї мети.

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НАТОСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна в Україні