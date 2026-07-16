Допомога НАТО та Україні, COVID та Афганістан. Байден анонсував мемуари про своє президентство

У підводці до анонсу Байден записав відео, в якому сказав, що після звільнення з президентської посади багато хто ставив запитував його, чим він займається.

Відповідаючи на це колишній лідер США сказав, що проводить багато часу зі своєю родиною, бореться з онкологічним захворюванням і написав книгу "Пообіцяй мені Америку", яка вийде у продаж 17 листопада. У ній Байден описав, що відбувалося під час президентської каденції.

"Вона вийде в листопаді, і її вже можна замовити. Ця книга - про виклики, з якими ми зіткнулися як країна, про рішення, які я ухвалював, і про те, чому я приймав саме їх", - сказав колишній президент.

Зокрема, серед озвученого в ній буде:

як "ми" керували країною під час пандемії COVID, відновлювали економіку та демократію після подій 6 січня;

як США завершили "найдовшу в історії нашої країни - війну в Афганістані", зміцнили НАТО та підтримали Україну;

про те, чому Байден вирішив балотуватися на переобрання, а потім відмовився від участі у виборах.

"Але перш за все ця книга - про мою віру в обіцянку Америки. В обіцянку, яку ми дали тим, хто був до нас... в обіцянку, яку ми дали один одному... і в обіцянку, яку ми дали майбутнім поколінням американців. "Promise Me America" - це книга про мою віру в Америку і американський народ", - резюмував Байден.