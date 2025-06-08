Байден обіцяв 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше, - Зеленський

Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з "Шахедами". Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинули їх на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News .

"Ми розраховували на цей проект - 20 тисяч, між нами, 20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", - повідомив глава України.

Зеленський розповів, що українська сторона свого часу погодила з колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном окремий проєкт, який, за словами президента, було ініційовано ще за попередньої адміністрації США, під час головування президента Джо Байдена.

"Ми маємо великі проблеми з "Шахедами" тощо, ми боремось із цим, знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати", - зауважив Зеленський.

Повітряні удари росіян

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує ударні безпілотники типу "Шахед" для атак на українські міста та інфраструктуру.

Семе з цієї причини Україні критично важливо мати ефективні засоби для знищення "Шахед". Важливо зауважити, що останнім часом росіяни налагодили виробництво даних дронів і через це атаки стали ще більш масовими.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки.

Відомо, що за одну ніч окупанти використали аж 407 ударних безпілотників.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

Наступної ночі Харків зазнав найбільш масштабного обстрілу з початку повномасштабної війни.

За словами мера Ігоря Терехова, по місту було випущено близько 48 безпілотників типу "Шахед". Обласна прокуратура своєю чергою повідомила про застосування ворогом керованих авіабомб і ракет.

Внаслідок атаки постраждали 18 багатоповерхівок, серед яких три отримали серйозні пошкодження конструкцій, а також 13 приватних будинків.

Деталі про наслідки цієї атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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