Помощь НАТО и Украине, COVID и Афганистан. Байден анонсировал мемуары о своем президентстве

Бывший президент США Джо Байден анонсировал, что под конец этого года выпустит президентские мемуары, в которых расскажет о помощи оказанной Украине и многих других вещах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
В подводке к анонсу Байден записал видео, в котором сказал, что после ухода с президентского поста многие задавали ему вопрос, чем он занимается.
Отвечая на это бывший лидер США сказал, что проводит много времени со своей семьей, борется с онкологическим заболеванием, и написал книгу "Пообещай мне Америку", которая выйдет в продажу 17 ноября. В ней Байден описал, что происходило во время его президентской каденции.
"Она выйдет в ноябре, и ее уже можно предзаказать. Эта книга - о вызовах, с которыми мы столкнулись как страна, о решениях, которые я принимал, и о том, почему я принимал именно их", - сказал бывший президент.
В частности, среди озвученного, в ней будет о том:
"Но прежде всего эта книга - о моей вере в обещание Америки. В обещание, которое мы дали тем, кто был до нас... в обещание, которое мы дали друг другу... и в обещание, которое мы дали будущим поколениям американцев. "Promise Me America" - это книга о моей вере в Америку и американский народ", - резюмировал Байден.
Напомним, прошлым летом президент Владимир Зеленский заявил, что администрация Джо Байдена обещала Украине передать 20 тысяч специальных ракет для борьбы с дронами. Однако администрация президента США Дональда Трампа решила перебросить их на Ближний Восток.
Также Зеленский сказал прошлым летом, что главное отличие двух американских президентов состоит в подходе к прекращению войны. Он подчеркнул, что Байден не смог закончить войну, но выразил уверенность, что Трамп достигнет этой цели.