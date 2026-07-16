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Помощь НАТО и Украине, COVID и Афганистан. Байден анонсировал мемуары о своем президентстве

08:00 16.07.2026 Чт
2 мин
Що сказав Байден про своє життя та свою книгу?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Джо Байден (Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден анонсировал, что под конец этого года выпустит президентские мемуары, в которых расскажет о помощи оказанной Украине и многих других вещах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

В подводке к анонсу Байден записал видео, в котором сказал, что после ухода с президентского поста многие задавали ему вопрос, чем он занимается.

Отвечая на это бывший лидер США сказал, что проводит много времени со своей семьей, борется с онкологическим заболеванием, и написал книгу "Пообещай мне Америку", которая выйдет в продажу 17 ноября. В ней Байден описал, что происходило во время его президентской каденции.

"Она выйдет в ноябре, и ее уже можно предзаказать. Эта книга - о вызовах, с которыми мы столкнулись как страна, о решениях, которые я принимал, и о том, почему я принимал именно их", - сказал бывший президент.

В частности, среди озвученного, в ней будет о том:

  • как "мы" руководили страной во время пандемии COVID, восстанавливали экономику и демократию после событий 6 января;
  • как США завершили "самую долгую в истории нашей страны - войну в Афганистане", укрепили НАТО и поддержали Украину;
  • о том, почему Байден решил баллотироваться на переизбрание, а затем отказался от участия в выборах.

"Но прежде всего эта книга - о моей вере в обещание Америки. В обещание, которое мы дали тем, кто был до нас... в обещание, которое мы дали друг другу... и в обещание, которое мы дали будущим поколениям американцев. "Promise Me America" - это книга о моей вере в Америку и американский народ", - резюмировал Байден.

Подход Байдена и Трампа к Украине

Напомним, прошлым летом президент Владимир Зеленский заявил, что администрация Джо Байдена обещала Украине передать 20 тысяч специальных ракет для борьбы с дронами. Однако администрация президента США Дональда Трампа решила перебросить их на Ближний Восток.

Также Зеленский сказал прошлым летом, что главное отличие двух американских президентов состоит в подходе к прекращению войны. Он подчеркнул, что Байден не смог закончить войну, но выразил уверенность, что Трамп достигнет этой цели.

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