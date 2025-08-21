Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025 році: хто має право і як оформити

У 2025 році українські сім’ї з низьким доходом можуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Її виплата регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та здійснюється через Пенсійний фонд України.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Пенсійного фонду України .

Хто має право на допомогу

Право на призначення допомоги визначається з урахуванням доходів, майнового стану та зайнятості членів сім’ї. Основні умови:

сукупний середньомісячний дохід сім’ї менший від прожиткового мінімуму;

члени родини не здійснювали великі покупки понад 50 тис. гривень, не мають депозитів на суму більше 100 тис. гривень та кількох квартир чи авто, випущених за останні 15 років;

працездатні члени сім’ї повинні працювати або активно шукати роботу, інакше виплата може бути припинена.

Водночас для багатодітних сімей ці обмеження не застосовуються.

До складу сім’ї, яка може претендувати на допомогу, входять: чоловік, дружина, діти до 18 років, а також діти до 23 років, які навчаються на денній формі, непрацездатні батьки, а також повнолітні неодружені діти з інвалідністю I групи.

Як розраховується розмір виплати

Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

У 2025 році прожитковий мінімум встановлено:

діти до 6 років - 2 563 гривень;

діти від 6 до 18 років - 3 196 гривень;

працездатні особи - 3 028 гривень;

особи, які втратили працездатність, - 2 361 гривень.

Водночас рівень забезпечення прожиткового мінімуму враховується із коефіцієнтами:

для працездатних - 60% від встановленого рівня;

для дітей - 145%;

для пенсіонерів та людей з інвалідністю - 100%.

Отримана сума прожиткового мінімуму для сім’ї з урахуванням цих коефіцієнтів і використовується для розрахунку допомоги.

На який термін призначається

Виплата допомоги призначається на 6 місяців, після чого автоматично продовжується ще на пів року, якщо сім’я й надалі відповідає критеріям.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву встановленої форми;

декларацію про доходи та майновий стан;

довідку про доходи за останні 6 місяців (за потреби);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Як подати заявку

Звернутися по допомогу можна кількома способами: