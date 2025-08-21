Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: кто имеет право и как оформить
В 2025 году украинские семьи с низким доходом могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Ее выплата регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и осуществляется через Пенсионный фонд Украины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.
Кто имеет право на пособие
Право на назначение пособия определяется с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи. Основные условия:
- совокупный среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума;
- члены семьи не совершали крупные покупки более 50 тыс. гривен, не имеют депозитов на сумму более 100 тыс. гривен и нескольких квартир или авто, выпущенных за последние 15 лет;
- трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу, иначе выплата может быть прекращена.
В то же время для многодетных семей эти ограничения не применяются.
В состав семьи, которая может претендовать на помощь, входят: муж, жена, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме, нетрудоспособные родители, а также совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью I группы.
Как рассчитывается размер выплаты
Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.
В 2025 году прожиточный минимум установлен:
- дети до 6 лет - 2 563 гривен;
- дети от 6 до 18 лет - 3 196 гривен;
- трудоспособные лица - 3 028 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность, - 2 361 гривен.
В то же время уровень обеспечения прожиточного минимума учитывается с коэффициентами:
- для трудоспособных - 60% от установленного уровня;
- для детей - 145%;
- для пенсионеров и людей с инвалидностью - 100%.
Полученная сумма прожиточного минимума для семьи с учетом этих коэффициентов и используется для расчета пособия.
На какой срок назначается
Выплата помощи назначается на 6 месяцев, после чего автоматически продлевается еще на полгода, если семья и в дальнейшем соответствует критериям.
Какие документы нужны
Для оформления помощи необходимо подать:
- заявление установленной формы;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии;
- справку о доходах за последние 6 месяцев (при необходимости);
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Как подать заявку
Обратиться за помощью можно несколькими способами:
- лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или органы местного самоуправления;
- онлайн - через веб-портал Пенсионного фонда, приложение "ПФУ", портал "Дія" или социальный веб-портал с использованием электронной подписи;
- по почте - в адрес территориального управления Пенсионного фонда.
Напомним, в Украине с 1 июля стартовал экспериментальный проект базовой социальной помощи. Сначала ее получают семьи, которые уже имеют другие выплаты, а с 1 октября присоединятся и другие категории. Помощь назначается на всю семью, но выплачивается одному из ее членов.
Позже Кабмин обновил порядок предоставления базовой социальной помощи. Выплаты в многодетных семьях будут проводить "по технической возможности", а помощь можно будет распределять между совершеннолетними членами семьи. Назначение будет происходить автоматически через систему соцсферы и приложение "Дія", с проверкой данных в госреестрах.