ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Четверг 21 августа 2025 11:51
UA EN RU
Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: кто имеет право и как оформить Фото: Денежная помощь для малообеспеченных в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году украинские семьи с низким доходом могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Ее выплата регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и осуществляется через Пенсионный фонд Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на пособие

Право на назначение пособия определяется с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи. Основные условия:

  • совокупный среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума;
  • члены семьи не совершали крупные покупки более 50 тыс. гривен, не имеют депозитов на сумму более 100 тыс. гривен и нескольких квартир или авто, выпущенных за последние 15 лет;
  • трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу, иначе выплата может быть прекращена.

В то же время для многодетных семей эти ограничения не применяются.

В состав семьи, которая может претендовать на помощь, входят: муж, жена, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме, нетрудоспособные родители, а также совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью I группы.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

В 2025 году прожиточный минимум установлен:

  • дети до 6 лет - 2 563 гривен;
  • дети от 6 до 18 лет - 3 196 гривен;
  • трудоспособные лица - 3 028 гривен;
  • лица, утратившие трудоспособность, - 2 361 гривен.

В то же время уровень обеспечения прожиточного минимума учитывается с коэффициентами:

  • для трудоспособных - 60% от установленного уровня;
  • для детей - 145%;
  • для пенсионеров и людей с инвалидностью - 100%.

Полученная сумма прожиточного минимума для семьи с учетом этих коэффициентов и используется для расчета пособия.

На какой срок назначается

Выплата помощи назначается на 6 месяцев, после чего автоматически продлевается еще на полгода, если семья и в дальнейшем соответствует критериям.

Какие документы нужны

Для оформления помощи необходимо подать:

  • заявление установленной формы;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии;
  • справку о доходах за последние 6 месяцев (при необходимости);
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Как подать заявку

Обратиться за помощью можно несколькими способами:

  • лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или органы местного самоуправления;
  • онлайн - через веб-портал Пенсионного фонда, приложение "ПФУ", портал "Дія" или социальный веб-портал с использованием электронной подписи;
  • по почте - в адрес территориального управления Пенсионного фонда.

Напомним, в Украине с 1 июля стартовал экспериментальный проект базовой социальной помощи. Сначала ее получают семьи, которые уже имеют другие выплаты, а с 1 октября присоединятся и другие категории. Помощь назначается на всю семью, но выплачивается одному из ее членов.

Позже Кабмин обновил порядок предоставления базовой социальной помощи. Выплаты в многодетных семьях будут проводить "по технической возможности", а помощь можно будет распределять между совершеннолетними членами семьи. Назначение будет происходить автоматически через систему соцсферы и приложение "Дія", с проверкой данных в госреестрах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"