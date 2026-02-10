Допомога у кілька кліків: у Києві запустили нові онлайн-послуги для захисників

У Києві розширили функціонал Порталу послуг і пояснили, хто із захисників отримав нові онлайн-можливості та за яких умов.
У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розповіли, що столиця розширила цифрові сервіси.
Так, на Порталі послуг з'явилися дві нові онлайн-можливості:
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зауважив, що для міста принципово важливо, щоб підтримка Захисників і Захисниць була не лише справедливою, але й максимально зручною.
"Ми системно розвиваємо Портал послуг Києва як єдину точку доступу до міської допомоги - без зайвої бюрократії, черг і складних процедур", - наголосив посадовець.
Він додав, що "цифрові сервіси мають працювати для людей і знімати зайве навантаження в складні життєві моменти".
"Це і є про турботу міської влади - коли кожен, хто потребує підтримки, може отримати її швидко, прозоро і зрозуміло", - наголосив Мондриївський.
Однією з нових послуг стала "Грошова допомога Захисникам і Захисницям, звільненим з полону".
Вона дає можливість колишнім полоненим отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 45 000 гривень.
Подати заяву на неї можна:
При цьому умови отримання такі:
Друга послуга, що з'явилась на порталі, - "Компенсація за відпочинок Захисників і Захисниць та їхніх родин".
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда пояснила, що йдеться про можливість отримати компенсацію витрат на відпочинок - до 12 000 грн на особу, для Захисників і Захисниць разом із близькими:
Зазначається, що така компенсація покриває витрати на проживання з харчуванням у санаторно-курортних закладах, будинках відпочинку або участь у автобусних турах вихідного дня.
"Для мене важливо, щоб підтримка Захисників і Захисниць не завершувалася словами подяки. Це мають бути конкретні рішення, які допомагають у повсякденному житті", - наголосила Хонда.
Уточнюється, що заявки на участь у програмі приймаються щороку до 15 грудня.
