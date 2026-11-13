Допомога із документами, виплатами та житлом: Кличко розповів про новий центр у Києві

В столиці відкрили Центр життєстійкості, в якому кияни можуть отримати комплексну допомогу - з документами, соціальними послугами, виплатами тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Що відомо про Центр життєстійкості

За словами очільника столиці, Центр життєстійкості створили за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії.

"В умовах постійних атак ворога місто робить усе, щоб надавати необхідні сервіси мешканцям та підтримувати киян, які потребують допомоги. І один із таких кроків - створення комунального Центру життєстійкості за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії", - розповів Кличко.

Центр має об'єднати кілька напрямів допомоги, щоб кияни могли отримувати необхідні послуги в одному місці.

"Тут надаватимуть психологічну підтримку, допомагатимуть розібратися із соціальними питаннями, оформленням документів, отриманням виплат і послуг", - повідомив мер.

Відкриття Центру життєстійкості в Києві (фото:t.me/vitaliy_klitschko)

Допомога після обстрілів

У Центрі облаштували окремий напрям реагування на наслідки російських атак. Зокрема, для людей, які через обстріли втратили житло, надають місце для тимчасового перебування.

"В Центрі також є напрям реагування на наслідки російських обстрілів. Для людей, які не мають можливості повернутися додому, передбачили місце для тимчасового перебування на ніч. Центр працює в координації з міськими службами та посилює уже наявну систему соціального захисту", - зазначив Віталій Кличко.

Підтримка дітей та реабілітаційних центрів

Мер Києва також розповів про інші напрями співпраці міста з ЮНІСЕФ та урядом Норвегії. За його словами, у січні 2026 був підписаний меморандум про партнерство, і вже є конкретні результати.

Так-от, партнери допомагають:

в облаштуванні реабілітаційних центрів та укриттів;

беруть участь у відновленні освітніх закладів після обстрілів;

надають фінансову підтримку дітям з інвалідністю.

"За підтримки ЮНІСЕФ реабілітаційні центри для дітей і людей з інвалідністю отримали сонячні панелі та системи накопичення енергії. Допомогли облаштувати простір для тимчасового переміщення дітей з інвалідністю та надають їм пряму фінансову підтримку. Допомагають забезпечувати укриття, відновлювати освітні заклади після обстрілів", - зазначив Віталій Кличко.