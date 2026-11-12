Кличко обговорив із бізнесом Києва співпрацю в умовах війни

Київська влада посилює взаємодію з підприємцями, які забезпечують місто необхідними сервісами, паливом, господарчими товарами, ліками та продуктами харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, Київ посилює взаємодію з підприємцями, щоб оперативно вирішувати питання, з якими бізнес стикається під час війни. Коли несе великі збитки, але продовжує працювати, забезпечувати логістику, сервіси, виробляти товари та ліки, будувати об’єкти, забезпечувати робочі місця, платити податки.

"У жовтні я підписав розпорядження про створення робочої групи, яка допомагає підприємцям вирішувати питання, що виникають у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування", - розповів Віталій Кличко.

Зокрема, він зазначив, що підприємцям надали інформацію, куди звертатися в разі пошкодження майна внаслідок обстрілів. Крім того, він нагадав, що Київрада ухвалила рішення про скасування податку на нерухомість для таких компаній на 6 місяців.

«Підприємцям також пояснили, куди звертатися в разі пошкодження майна внаслідок російської агресії та як оцінюють завдані збитки. Вони отримали контакти голів комісій, створених РДА. Та інформацію про держпрограми підтримки й відновлення", - зазначив мер.

Він нагадав і те, що на минулому засіданні Київрада ухвалила рішення про скасування податку на нерухомість компаній, яка була знищена чи суттєво пошкоджена внаслідок ворожих атак.

"Нульову ставку податку на нерухоме майно для об’єктів, віднесених до першої категорії пошкоджень, Київ встановив на 6 місяців", - зазначив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що в Києві створено "єдине вікно" для облаштування мобільних укриттів.

"Для консультацій про встановлення мобільних укриттів у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА вже працює «єдине вікно». Підприємці можуть звернутися щодо облаштування укриттів на ділянках, якими вони володіють або користуються, а також на прилеглих ділянках комунальної власності", - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, за словами мера Києва, підприємці отримали інформацію, як оформити перепустки для руху транспорту в комендантську годину.

Також підприємцям надали роз’яснення, за яких умов транспорт компаній може рухатися під час комендантської години та як оформити перепустки. Як встановлювати й використовувати генератори на об’єктах торгівлі та за яких умов їх можна розміщувати на прилеглій території.

"Місто вдячне представникам бізнесу за роботу і готове всіляко підтримувати підприємців у всіх важливих питаннях", - розповів Віталій Кличко.