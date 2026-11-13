Помощь с документами, выплатами и жильем: Кличко рассказал о новом центре в Киеве

В столице открыли Центр жизнестойкости, в котором киевляне могут получить комплексную помощь - с документами, социальными услугами, выплатами и т.д.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

​Что известно о Центре жизнестойкости

По словам главы столицы, Центр жизнестойкости был создан при поддержке ЮНИСЕФ и правительства Норвегии.

"В условиях постоянных атак врага город делает все, чтобы предоставлять необходимые сервисы жителям и поддерживать нуждающихся в помощи киевлян. И один из таких шагов - создание коммунального Центра жизнестойкости при поддержке ЮНИСЕФ и правительства Норвегии", - рассказал Кличко.

Центр должен объединить несколько направлений помощи, чтобы киевляне могли получать необходимые услуги в одном месте.

"Здесь будут оказывать психологическую поддержку, помогать разобраться с социальными вопросами, оформлением документов, получением выплат и услуг", - сообщил мэр.

Открытие Центра жизнестойкости в Киеве (фото:t.me/vitaliy_klitschko)

Помощь после обстрелов

В центре обустроили отдельное направление реагирования на последствия российских атак. В частности, для людей, которые из-за обстрелов потеряли жилье, предоставляют место для временного пребывания.

"В Центре также есть направление реагирования на последствия российских обстрелов. Для людей, не имеющих возможности вернуться домой, предусмотрели место для временного пребывания на ночь. Центр работает в координации с городскими службами и усиливает уже существующую систему социальной защиты", - отметил Виталий Кличко.

Поддержка детей и реабилитационных центров

Мэр Киева также рассказал о других направлениях сотрудничества города с ЮНИСЕФ и правительством Норвегии. По его словам, в январе 2026 года был подписан меморандум о партнерстве, и уже есть конкретные результаты.

Так, партнеры помогают:

в обустройстве реабилитационных центров и укрытий;

участвуют в восстановлении образовательных учреждений после обстрелов;

оказывают финансовую поддержку детям с инвалидностью.

"При поддержке ЮНИСЕФ реабилитационные центры для детей и людей с инвалидностью получили солнечные панели и системы накопления энергии. Помогли обустроить пространство для временного перемещения детей с инвалидностью и оказывают им прямую финансовую поддержку. Помогают обеспечивать укрытия, восстанавливать учебные заведения после обстрелов", - отметил Виталий Кличко.