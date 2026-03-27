Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Допомога з дронами в обмін на дизель: Зеленський відкрив деталі візиту на Близький Схід

20:52 27.03.2026 Пт
2 хв
Глава української держави розповів про загрозу дефіциту дизеля в Україні
aimg Іван Носальський
Фото: президент України Володимир Зеленський та спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд (president.gov.ua)

Україна розраховує, що країни Близького Сходу в обмін на допомогу з "Шахедами" нададуть допомогу з поставками дизеля.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Читайте також: Зеленський запропонував країнам Близького Сходу "тихий обмін": про що йдеться

Президент вже встиг відвідати не тільки Саудівську Аравію. За його словами, країни Близького Сходу забезпечені серйозним захистом від балістичних ракет. Зокрема, йдеться про системи ППО, яких навіть немає в України. Але зараз для них головний виклик - захист від іранських ударних безпілотників.

Зеленський розповів, що зараз Україна дає близькосхідним країнам точну експертизу для захисту цивільної інфраструктури та мирних жителів.

"Своєю чергою у мене є питання про дефіцит дизеля від Кабміну і "Нафтогазу". Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - додав він.

Президент підтвердив, що під час візиту на Близький Схід він вирішує проблему з поставками дизеля в Україну.

"У нас 90% із дефіциту, який може статися, 90% - це дизель. Тому закриваємо це питання", - пояснив він.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Нагадаємо, учора, 26 березня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для важливих зустрічей.

Зокрема, глава української держави зустрівся з українськими експертами, які допомагають країнам Близького Сходу захищатися від постійних атак іранських дронів.

Також президент зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. До зустрічі Україна і Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю.

