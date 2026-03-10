Допомога агресору: у Єврокомісії пояснили, як послаблення санкцій США підсилює РФ та Іран

Єврокомісія закликала США до суворого дотримання цінової стелі на російську нафту. Це необхідно для обмеження доходів Кремля, які спрямовуються на фінансування війни проти України.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ризики пом'якшення санкцій

За словами Домбровскіса, будь-яке послаблення обмежень є контрпродуктивним, оскільки це посилює спроможність Росії вести війну. Він наголосив, що ігнорування лімітів цін підриває не лише підтримку України, а й зусилля США та Ізраїлю щодо стримування Ірану, якого також підтримує РФ.

Ситуація на ринку нафти

Заклик пролунав на тлі зростання цін на нафту до 119 доларів за барель, що є найвищим показником за останні чотири роки. Причиною стрибка стали побоювання щодо скорочення видобутку в Перській затоці та перебоїв з експортом.

Для стабілізації ринку міністри фінансів країн G7 заявили про готовність за необхідності розблокувати нафту зі стратегічних резервів.