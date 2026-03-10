Помощь агрессору: в Еврокомиссии объяснили, как ослабление санкций США усиливает РФ и Иран

Еврокомиссия призвала США к строгому соблюдению ценового потолка на российскую нефть. Это необходимо для ограничения доходов Кремля, которые направляются на финансирование войны против Украины.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Риски смягчения санкций

По словам Домбровскиса, любое ослабление ограничений является контрпродуктивным, поскольку это усиливает способность России вести войну. Он отметил, что игнорирование лимитов цен подрывает не только поддержку Украины, но и усилия США и Израиля по сдерживанию Ирана, которого также поддерживает РФ.

Ситуация на рынке нефти

Призыв прозвучал на фоне роста цен на нефть до 119 долларов за баррель, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Причиной скачка стали опасения относительно сокращения добычи в Персидском заливе и перебоев с экспортом.

Для стабилизации рынка министры финансов стран G7 заявили о готовности при необходимости разблокировать нефть из стратегических резервов.