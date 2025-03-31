Куди переїжджати українцям у 2025: список країн, які надають найкращі умови для біженців

Вибір країни для переїзду українців у статусі біженців у 2025 році залежить від багатьох факторів, включаючи умови прийому, доступність соціальної допомоги, можливості працевлаштування та інтеграції.

РБК-Україна розповідає про те, які європейські країни продовжують надавати підтримку українським біженцям у 2025 році.

Німеччина

Німеччина залишається однією з найбільш гостинних країн для українських біженців, надаючи щомісячну фінансову допомогу Bürgergeld. Її сума залежить від статусу людини:

одинокі дорослі: 502 євро;

подружжя: по 451 євро на кожного;

діти до 6 років: 318 євро; 6-14 років: 348 євро; 14-18 років: 420 євро.​

Важливо наголосити, що ця допомога надається тільки безробітним дорослим, у разі працевлаштування її перестають виплачувати.

Також країна забезпечує доступ до безкоштовної медичної допомоги, освіти та сприяє інтеграції на ринку праці.​

Польща

Польща продовжує підтримувати українських біженців, зосереджуючись на допомозі сім'ям із дітьми. Зокрема країна надає наступні виплати:

програма "Сім'я 800": 800 злотих (близько 180 євро) щомісяця на дитину до 18 років;

програма "Добрий старт": 300 злотих (близько 65 євро) одноразово для школярів.​

Термін легального перебування українських біженців продовжено до 30 вересня 2025 року, що дозволяє й надалі отримувати медичні послуги та соціальні виплати.​ Втім нові шукачі притулку будуть змушені тепер проходити співбесіди в Управлінні у справах іноземців, кожну заявку на отримання статусу тимчасового захисту розглядатимуть індивідуально.

Чехія

Зараз Чехія надає допомогу лише вразливим групам населення: інвалідам, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, самотнім матерям, вагітним. Вони можуть розраховувати на:

щомісячну допомогу 4860 крон на особу (приблизно 190 євро);

безкоштовне соціальне житло;

участь у тимчасових програмах матеріальної підтримки.

Варто наголосити, що країна скоротила термін, протягом якого вона сплачує медичне страхування за біженців. Раніше він становив 150 днів із моменту отримання статусу тимчасового захисту, зараз - 90 днів.

У 2025 році Чехія запроваджує новий тип дозволу на довгострокове перебування (dlouhodobý pobyt) строком до п'яти років із доступом до ринку праці. Це спрощує життя для українців, які вже працюють у країні, та дозволяє уникнути щорічного продовження тимчасових віз.

Для отримання цього дозволу необхідно мати щонайменше два роки офіційного працевлаштування в Чехії та відповідати певним фінансовим критеріям.

Нідерланди

Для в’їзду у Нідерланди достатньо мати біометричний паспорт, який дозволяє перебувати в країні до 90 днів. Протягом цього часу потрібно подати заявку на тимчасовий притулок.

Багато центрів тимчасового розміщення у країні переповнені, тож отримати державне житло доведеться чекати довго. Біженцям часто доводиться жити в одній кімнаті з іншими особами (від 3 до 7). Кращі умови можуть отримати поза чергою:

сім’ї з дітьми;

одинокі батьки з дітьми;

люди з хронічними хворобами чи інвалідністю;

літні люди.

Фінансова допомога в Нідерландах покриває лише базові потреби:

62,66 євро на місяць на одяг;

від 140,34 до 242,48 євро на місяць на харчування (у вигляді продуктових талонів);

80,91 євро на дитину.

Ірландія

З березня 2025 року Ірландія змінює умови прийому українських біженців, зокрема новоприбулі не матимуть доступу до безкоштовного житла. Соціальні виплати залишаються на рівні 38,80 євро на тиждень для дорослих та 29,80 євро для дітей.

Після прибуття до Ірландії необхідно подати заявку на тимчасовий захист. Після її схвалення Міністерством юстиції заявник отримує лист-дозвіл, який надає доступ до державної допомоги.

Статус тимчасового захисту передбачає такі переваги:

право на роботу;

соціальні виплати;

доступ до інших державних послуг.

Тимчасовий захист в Ірландії продовжили до 4 березня 2026 року.