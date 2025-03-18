Доведеться платити самим. Чехія змінила деякі умови для українських біженців

У Чехії нещодавно набув чинності закон Lex Ukraine VII, який вносить зміни у сферу медичного страхування для українців, що перебувають під тимчасовим захистом. Зокрема, скоротили термін страхових внесків до 90 днів, які сплачує країна за біженців.

Що треба знати українцям про зміни

Якщо українцю надали тимчасовий захист і особа включена до системи державного медичного страхування, то Чехія оплачує страховку з моменту надання статусу.

Якщо статус надали до 10 лютого 2025 року, то країна покриває медичні витрати біженця протягом 150 днів. Якщо статус надали після 11 лютого 2025 року, Чехія вносить страхові внески лише протягом 90 днів.

Коли цей термін закінчується, українці, віком 18 до 64 років, зобов'язані протягом 8 днів повідомити страхову компанію, хто надалі покриватиме медичні витрати.

За чиє страхування платить держава

Українським пенсіонерам (від 65 років), людям з інвалідністю та дітям, які мають статус тимчасового захисту у Чехії, не потрібно подавати жодних документів, оскільки за їхнє медичне страхування платить держава.

Студентам 18-26 років потрібно надати підтвердження про навчання, а безробітним особам потрібно підтвердження з уряду праці.

Особи, що доглядають за дітьми (1 дитина до 7 років або 2 і більше дітей до 15 років) повинні надати свідоцтва про народження дітей.

Якщо українці офіційно працевлаштовані, то за їхнє медичне страхування має платити роботодавець.

Хто має самостійно платити за медичну страховку

Безробітні біженці, які не стоять на обліку в уряді праці, надалі повинні будуть самі платити страхові медичні внески. Також покривати ці виплати повинні самозайняті особи і ті, хто не підпадає під жодну з вищезазначених категорій.

Додамо, що у Чехії під тимчасовим захистом перебуває близько 395 тисяч українців, із них працевлаштовано понад 152 тисячі.