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У Польщі планують позбавити грошової допомоги непрацюючих українців

П'ятниця 24 січня 2025 13:07
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У Польщі планують позбавити грошової допомоги непрацюючих українців Фото: Грошова допомога для українців у Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Польщі уряд готується розглянути ініціативу, яка передбачає виплату допомоги "800+" лише тим мігрантам, зокрема українцям, які працюють офіційно та сплачують податки. Пропозицію висунув мер Варшави Рафал Тшасковський та підтримав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Рафала Тшасковського та Дональда Туска в соцмережі Х.

Тшасковський наголосив, що Польща має уникнути помилок інших європейських країн, таких як Німеччина чи Швеція, де соціальні виплати стали стимулом для міграції виключно заради допомоги. За його словами, головною метою є підтримка тих, хто сприяє економічному розвитку Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав ініціативу свого політичного соратника та повідомив у соцмережі X, що уряд розгляне це питання найближчим часом.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати "800+" тільки тим мігрантам, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", – написав Туск.

Нагадаємо, програма "800+" передбачає щомісячні виплати в розмірі 800 злотих на кожну дитину. Якщо ініціативу схвалять, це може вплинути на значну частину українських біженців, які проживають у Польщі.

Нагадаємо, українці з тимчасовим статусом у Польщі мають право на державну допомогу "800+" для дітей – щомісячні виплати в розмірі 800 злотих на кожну дитину. Нинішній період програми триватиме до 31 травня 2025 року. Зараз заяви приймаються виключно в електронному вигляді через PUE ZUS, додаток mZUS, портал Emp@tia або електронний банкінг.

Також ми розповідали, що у лютому Головна санітарна інспекція Польщі проведе масштабну перевірку карток обов’язкових щеплень у дітей та підлітків. Батькам, які відмовляються від вакцинації своїх дітей, загрожують значні штрафи.

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