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Не допомагайте ворогу: СБУ попередила про відповідальність за зйомку прильотів

15:32 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Не допомагайте ворогу: СБУ попередила про відповідальність за зйомку прильотів Фото: СБУ пояснила, чому небезпечно знімати та поширювати фото і відео атак РФ (ssu.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Служба безпеки України закликала українців не знімати та не поширювати в мережі наслідки атак РФ. Йдеться, зокрема, про кадри ударів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі, а також роботи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Українська спецслужба нагадує громадянам, що такі матеріали можуть бути використані не лише росЗМІ, а й також російськими військовими для підготовки та коригування нових ударів.

СБУ звертає увагу на те, що поширення подібного контенту за певних обставин може мати кримінальні наслідки.

Зокрема, такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ та передачу відомостей державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Служба безпеки нагадує, що максимальне покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що оперативні підрозділи СБУ систематично виявляють випадки поширення таких матеріалів у мережі та притягують авторів до відповідальності.

У СБУ закликали українців відповідально ставитися до публікації фото й відео, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян.

Росія вже посилила удари по Україні

Нещодавно український президент Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін розробив нову "воєнну доктрину" для посилення терору проти мирних українців.

Одна з головних цілей Кремля наразі - змусити цивільних покинути Київ та інші великі міста України.

На тлі останніх подій Зеленський пригрозив Путін, що вже готує відповідь на нові російські удари.

У Москві відреагували на попередження Києва та дали зрозуміти, що планують все одно посилювати терор.

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