Не допомагайте ворогу: СБУ попередила про відповідальність за зйомку прильотів

Служба безпеки України закликала українців не знімати та не поширювати в мережі наслідки атак РФ. Йдеться, зокрема, про кадри ударів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі, а також роботи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ .

Українська спецслужба нагадує громадянам, що такі матеріали можуть бути використані не лише росЗМІ, а й також російськими військовими для підготовки та коригування нових ударів.

СБУ звертає увагу на те, що поширення подібного контенту за певних обставин може мати кримінальні наслідки.

Зокрема, такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ та передачу відомостей державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Служба безпеки нагадує, що максимальне покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що оперативні підрозділи СБУ систематично виявляють випадки поширення таких матеріалів у мережі та притягують авторів до відповідальності.

У СБУ закликали українців відповідально ставитися до публікації фото й відео, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян.