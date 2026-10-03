Зеленський анонсував помсту за нову "воєнну доктрину" РФ

Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи у відповідь на нову "воєнну доктрину" ворога.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Як пояснив глава держави, у розпорядженні української розвідки є документи, які розкривають нові плани Москви.

Так, стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам дотримуватися нової "воєнної доктрини". Йдеться про нищівні авіаудари по Києву та інших великих містах країни.

Головна ціль Кремля наразі - змусити українців тікати зі своїх домівок.

Росія почала атакувати дедалі більше цивільних цілей, щоб реалізувати свій план якомога швидше.

"Ми бачили документи і знаємо, що вони (росіяни - ред.) дозволяють їм (військам РФ - ред.) атакувати інфраструктуру, логістику, дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста... Це мета операції", - попередив Зеленський.

Як пояснив глава держави, річ у тім, що Путін хоче здаватися сильним у той час, коли його армія втрачала позиції в ключовому прифронтовому регіоні та зазнавала колосальних втрат.