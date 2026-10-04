ua en ru
Вс, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Не помогайте врагу: СБУ предупредила об ответственности за съемку прилетов

15:32 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Не помогайте врагу: СБУ предупредила об ответственности за съемку прилетов Фото: СБУ объяснила, почему опасно снимать и распространять фото и видео атак РФ (ssu.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Служба безопасности Украины призвала украинцев не снимать и распространять в сети последствия атак РФ. Речь идет, в частности, о кадрах ударов по военным объектам и критической инфраструктуре, а также работы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Украинская спецслужба напоминает гражданам, что такие материалы могут быть использованы не только росСМИ, но и российскими военными для подготовки и корректировки новых ударов.

СБУ обращает внимание на то, что распространение подобного контента при определенных обстоятельствах может иметь уголовные последствия.

Такие действия могут квалифицироваться по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ и передаче сведений государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

Служба безопасности напоминает, что максимальное наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.

Следует отметить, что оперативные подразделения СБУ систематически выявляют случаи распространения таких материалов в сети и притягивают авторов к ответственности.

В СБУ призвали украинцев ответственно относиться к публикации фото и видео, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан.

Россия уже усилила удары по Украине

Недавно украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин разработал новую "военную доктрину" для усиления террора против мирных украинцев.

Одна из главных целей Кремля - заставить гражданских покинуть Киев и другие большие города Украины.

На фоне последних событий Зеленский пригрозил Путину, что уже готовит ответ на новые российские удары.

В Москве отреагировали на предупреждение Киева и дали понять, что все равно планируют усиливать террор.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Война России против Украины Атака дронов
Новости
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры