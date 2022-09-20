Помогал сорвать отопительный сезон. В Николаеве задержали корректировщика оккупантов
СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен был получить за это "вознаграждение".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.
"В Николаеве задержан агент, который передавал врагу геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах. Полученные координаты захватчики планировали использовать для серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался житель Николаева. Если бы обстрелы оказались успешными, мужчина бы получил денежное "вознаграждение".
Злоумышленник фотографировал и снимал на видео объекты с привязкой к местности и передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору.
"В случае захвата города захватчики обещали ему "гарантии безопасности" от репрессивных действий оккупационной администрации", - добавили в СБУ.
Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, в Николаеве СБУ задержала российского агента, фиксировавшего на скрытом видеорегистраторе позиции ВСУ на юге.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть регион всем, кто не имеет работы и не помогает армии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.