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Допомагав уникати мобілізації. На Закарпатті затримали голову військово-лікарської комісії

Фото: голову військово-лікарської комісії затримали на Закарпатті (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Наталія Кава

У Закарпатській області правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Як з'ясувало слідство, голова ВЛК отримував грошову винагороду за те, що сприяв чоловікам призовного віку у відхиленні від мобілізації. Він допомагав виготовляти медичні документи про оформлення опіки за особою похилого віку, яка не здатна до самообслуговування і потребує сторонньої допомоги. Внаслідок цього призовник міг уникнути мобілізації.

Правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії під час отримання неправомірної вигоди. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.

А у Полтавській області Служба безпеки України затримала посадовця військкомату, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії.

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