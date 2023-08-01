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Помогал избегать мобилизации. На Закарпатье задержали главу военно-врачебной комиссии

Фото: глава военно-врачебной комиссии задержан на Закарпатье (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Наталья Кава

В Закарпатской области правоохранители задержали главу военно-врачебной комиссии по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Как выяснило следствие, председатель ВЛК получал денежное вознаграждение за содействие мужчинам призывного возраста в отклонении от мобилизации. Он помогал изготавливать медицинские документы об оформлении опеки за пожилым лицом, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в посторонней помощи. В результате призывник мог избежать мобилизации.

Правоохранители задержали главу военно-врачебной комиссии во время получения неправомерной выгоды. Его поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.

А в Полтавской области Служба безопасности Украины задержала должностного лица военкомата, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от службы в армии.

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