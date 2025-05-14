Допомагав тікати до Білорусі: правоохоронця судитимуть за схему з ухилянтами

У Рівненській області судитимуть правоохоронця та його спільника, які організували нелегальну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Білорусі. Справу вже передано до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, у листопаді 2024 року до правоохоронця звернулися двоє знайомих, які хотіли виїхати до Євросоюзу. Посадовець запропонував їм маршрут через Білорусь, який вважав "безпечнішим".
За свої "послуги" він вимагав по 8 тисяч доларів із кожного. До справи залучив місцевого мешканця, добре обізнаного з прикордонною місцевістю.
За планом, правоохоронець мав особисто довезти військовозобов'язаних чоловіків з Рівного повз усі блокпости до села неподалік кордону. Далі чоловіків до кордону мав перевозити його спільник, а сам перехід до Білорусі чоловіки мали здійснити самостійно за отриманими інструкціями.
Правоохоронця затримали "на гарячому" 12 грудня після отримання 8 тисяч доларів від одного з "клієнтів".
Обом учасникам обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон, за попередньою змовою, повторно та з корисливих мотивів (ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція - до 9 років позбавлення волі.
Фото: правоохоронця судитимуть за схему з ухилянтами (dbr.gov.ua)
У січні 2025 року правоохоронці провели операцію для викриття схем незаконного перетину кордону. У 22 регіонах України було ліквідовано майже 50 схем вивезення військовозобов’язаних за кордон. Масштаби операції були безпрецедентними - понад 600 обшуків проведено одночасно по всій країні.
Слідство встановило, що через дії організаторів цих схем сотні чоловіків призовного віку змогли незаконно покинути територію України під час війни.
Згодом поліція провела ще одну масштабну спецоперацію - цього разу в 19 областях. Правоохоронці здійснили понад 270 обшуків, викрили нові канали нелегального виїзду та вручили підозри фігурантам.
Нагадаємо, під час воєнного стану спроби нелегального виїзду за кордон караються відповідно до Кримінального кодексу України.
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