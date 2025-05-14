Помогал сбежать в Беларусь: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами

В Ровенской области будут судить правоохранителя и его сообщника, которые организовали нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин через границу в Беларусь. Дело уже передано в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых, которые хотели выехать в Евросоюз. Чиновник предложил им маршрут через Беларусь, который считал "безопасным".
За свои "услуги" он требовал по 8 тысяч долларов с каждого. К делу привлек местного жителя, хорошо знакомого с пограничной местностью.
По плану, правоохранитель должен был лично довезти военнообязанных мужчин из Ровно мимо всех блокпостов в село недалеко от границы. Далее мужчин до границы должен был перевозить его сообщник, а сам переход в Беларусь мужчины должны были осуществить самостоятельно по полученным инструкциям.
Правоохранителя задержали "на горячем" 12 декабря после получения 8 тысяч долларов от одного из "клиентов".
Обоим участникам избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу, по предварительному сговору, повторно и из корыстных побуждений (ч. 2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция - до 9 лет лишения свободы.
Фото: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами (dbr.gov.ua)
В январе 2025 года правоохранители провели операцию по разоблачению схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу. Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
Следствие установило, что из-за действий организаторов этих схем сотни мужчин призывного возраста смогли незаконно покинуть территорию Украины во время войны.
Впоследствии полиция провела еще одну масштабную спецоперацию - на этот раз в 19 областях. Правоохранители провели более 270 обысков, разоблачили новые каналы нелегального выезда и вручили подозрения фигурантам.
Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
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