Помогал сбежать в Беларусь: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами

По данным следствия, в ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых, которые хотели выехать в Евросоюз. Чиновник предложил им маршрут через Беларусь, который считал "безопасным".

За свои "услуги" он требовал по 8 тысяч долларов с каждого. К делу привлек местного жителя, хорошо знакомого с пограничной местностью.

По плану, правоохранитель должен был лично довезти военнообязанных мужчин из Ровно мимо всех блокпостов в село недалеко от границы. Далее мужчин до границы должен был перевозить его сообщник, а сам переход в Беларусь мужчины должны были осуществить самостоятельно по полученным инструкциям.

Правоохранителя задержали "на горячем" 12 декабря после получения 8 тысяч долларов от одного из "клиентов".

Обоим участникам избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу, по предварительному сговору, повторно и из корыстных побуждений (ч. 2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция - до 9 лет лишения свободы.

Фото: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами (dbr.gov.ua)