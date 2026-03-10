Допомагав Росії з "Шахедами": топгенерал Ірану отримав заочну підозру від СБУ

Українські правоохоронці офіційно зафіксували, що топгенерал Ірану допомагав Росії з "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ і генпрокурора України Руслана Кравченка в Telegram .

Роль іранського генерала у війні

За даними розслідування, протягом 2022-2023 років керівник Аерокосмічних сил КВІР генерал Абдолла Мехрабі організував постачання до Росії оптових партій іранських двигунів марки MD 550.

Саме це обладнання встановлюють на ударні безпілотники типу "Шахед-136", якими окупанти атакують територію України.

Слідство з'ясувало, що Мехрабі використовував свої повноваження як співвласника та голову правління профільної іранської компанії. Це підприємство спеціалізується на виробництві двигунів для БПЛА і є стратегічно важливим об'єктом військово-промислового комплексу Ірану.

Візити до РФ і запуск заводу в Татарстані

Як зазначив генпрокурор Руслан Кравченко, слідство встановило, що в січні 2023 року генерал Абдолла Мехрабі особисто відвідав місто Єлабуга (Республіка Татарстан).

Фото: Абдолла Мехрабі (t.me/SBUkr)

Там, на базі особливої економічної зони "Алабуга", він допоміг організувати новий виробничий майданчик для масового виготовлення ударних дронів-камікадзе.

Завдяки цій співпраці РФ протягом 2023-2024 років отримала:

понад 13 тисяч БПЛА "Герань-2" (російська копія "Shahed-136");

обладнання та комплектуючі на суму понад 324 млн доларів США.

Підготовка екіпажів в окупованому Криму

Крім технічної підтримки, Мехрабі причетний до навчання російських військових. За даними Офісу генпрокурора, він організовував підготовку операторів дронів та інженерів безпосередньо на тимчасово окупованих територіях України - в АР Крим та Херсонській області.

Ці підрозділи використовували іранські технології для атак на цивільну інфраструктуру та мирних жителів України.

Підозра

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Абдоллі Мехрабі про підозру за пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі тривають заходи щодо притягнення фігуранта до відповідальності.