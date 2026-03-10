Помогал России с "Шахедами": топ-генерал Ирана получил заочное подозрение от СБУ
Украинские правоохранители официально зафиксировали, что топ-генерал Ирана помогал России с "Шахедами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ и генпрокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.
Роль иранского генерала в войне
По данным расследования, в течение 2022-2023 годов руководитель Аэрокосмических сил КСИР генерал Абдолла Мехраби организовал поставки в Россию оптовых партий иранских двигателей марки MD 550.
Именно это оборудование устанавливают на ударные беспилотники типа "Шахед-136", которыми оккупанты атакуют территорию Украины.
Следствие выяснило, что Мехраби использовал свои полномочия в качестве совладельца и председателя правления профильной иранской компании. Это предприятие специализируется на производстве двигателей для БПЛА и является стратегически важным объектом военно-промышленного комплекса Ирана.
Визиты в РФ и запуск завода в Татарстане
Как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, следствие установило, что в январе 2023 года генерал Абдолла Мехраби лично посетил город Елабуга (Республика Татарстан).
Фото: Абдолла Мехраби (t.me/SBUkr)
Там, на базе особой экономической зоны "Алабуга", он помог организовать новую производственную площадку для массового изготовления ударных дронов-камикадзе.
Благодаря этому сотрудничеству РФ в течение 2023-2024 годов получила:
- свыше 13 тысяч БПЛА "Герань-2" (русская копия "Shahed-136");
- оборудование и комплектующие на сумму более 324 млн долларов США.
Подготовка экипажей в оккупированном Крыму
Кроме технической поддержки, Мехраби причастен к обучению российских военных. По данным Офиса генпрокурора, он организовывал подготовку операторов дронов и инженеров непосредственно на временно оккупированных территориях Украины - в АР Крым и Херсонской области.
Эти подразделения использовали иранские технологии для атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.
Подозрение
На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Абдолли Мехраби о подозрении за пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время продолжаются меры по привлечению фигуранта к ответственности.
Поставки "Шахедов" России
Напомним, Иран, помимо деталей для "Шахедов", передавал России уже собранные ударные дроны.
Военное сотрудничество между Тегераном и Москвой по поставкам дронов-камикадзе началось еще до полномасштабного вторжения в Украину.
Как отмечал в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский, иранская сторона оправдывала передачу тысяч единиц "Шахедов" в 2022 году тем, что заказ от РФ был оформлен еще до начала полномасштабного вторжения россиян.