Помогал России с "Шахедами": топ-генерал Ирана получил заочное подозрение от СБУ

Украинские правоохранители официально зафиксировали, что топ-генерал Ирана помогал России с "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ и генпрокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram .

Роль иранского генерала в войне

По данным расследования, в течение 2022-2023 годов руководитель Аэрокосмических сил КСИР генерал Абдолла Мехраби организовал поставки в Россию оптовых партий иранских двигателей марки MD 550.

Именно это оборудование устанавливают на ударные беспилотники типа "Шахед-136", которыми оккупанты атакуют территорию Украины.

Следствие выяснило, что Мехраби использовал свои полномочия в качестве совладельца и председателя правления профильной иранской компании. Это предприятие специализируется на производстве двигателей для БПЛА и является стратегически важным объектом военно-промышленного комплекса Ирана.

Визиты в РФ и запуск завода в Татарстане

Как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, следствие установило, что в январе 2023 года генерал Абдолла Мехраби лично посетил город Елабуга (Республика Татарстан).

Фото: Абдолла Мехраби (t.me/SBUkr)

Там, на базе особой экономической зоны "Алабуга", он помог организовать новую производственную площадку для массового изготовления ударных дронов-камикадзе.

Благодаря этому сотрудничеству РФ в течение 2023-2024 годов получила:

свыше 13 тысяч БПЛА "Герань-2" (русская копия "Shahed-136");

оборудование и комплектующие на сумму более 324 млн долларов США.

Подготовка экипажей в оккупированном Крыму

Кроме технической поддержки, Мехраби причастен к обучению российских военных. По данным Офиса генпрокурора, он организовывал подготовку операторов дронов и инженеров непосредственно на временно оккупированных территориях Украины - в АР Крым и Херсонской области.

Эти подразделения использовали иранские технологии для атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

Подозрение

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Абдолли Мехраби о подозрении за пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время продолжаются меры по привлечению фигуранта к ответственности.