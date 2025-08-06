Допомагав росіянам прориватися до Покровська: СБУ зірвала ворожий план

Як проінформували в СБУ, основним завданням агента було обходити Покровськ і навколишні території, фіксуючи на фото українські позиції.

Ворог найбільше цікавився координатами укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів боєприпасів Сил оборони.

Повертаючись додому після розвідвилазок, фігурант узагальнював зібрані дані в агентурний "звіт" для окупантів.

СБУ вчасно викрила його. Ворожим агентом виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону.

За даними слідства, завербував його однокласник, що воює на боці Росії на сході України. Правоохоронці задокументували контакти агента зі "зв’язковим" ГРУ та затримали його, одночасно убезпечивши позиції оборонців Покровська.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, де він координував свої дії з ворогом.

Слідчі оголосили фігурантові підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.