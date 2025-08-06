Помогал россиянам прорываться в Покровск: СБУ сорвала вражеский план

Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как проинформировали в СБУ, основной задачей агента было обходить Покровск и окружающие территории, фиксируя на фото украинские позиции.
Враг больше всего интересовался координатами укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов боеприпасов Сил обороны.
Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный "отчет" для оккупантов.
СБУ вовремя разоблачила его. Вражеским агентом оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, который ждал полной оккупации региона.
По данным следствия, завербовал его одноклассник, воюющий на стороне России на востоке Украины. Правоохранители задокументировали контакты агента со "связным" ГРУ и задержали его, одновременно обезопасив позиции защитников Покровска.
Во время обысков у задержанного изъяли телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он координировал свои действия с врагом.
Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Напомним, недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.
В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.
А 29 июля в сети появились геолокационные видеозаписи, подтверждающие недавнее продвижение украинских войск в северной части Лисовки, расположенной к юго-востоку от Покровска.
В то же время на Покровском направлении противник также осуществлял наступательные действия.