Помогал россиянам прорываться в Покровск: СБУ сорвала вражеский план

Как проинформировали в СБУ, основной задачей агента было обходить Покровск и окружающие территории, фиксируя на фото украинские позиции.

Враг больше всего интересовался координатами укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов боеприпасов Сил обороны.

Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный "отчет" для оккупантов.

СБУ вовремя разоблачила его. Вражеским агентом оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, который ждал полной оккупации региона.

По данным следствия, завербовал его одноклассник, воюющий на стороне России на востоке Украины. Правоохранители задокументировали контакты агента со "связным" ГРУ и задержали его, одновременно обезопасив позиции защитников Покровска.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он координировал свои действия с врагом.

Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.