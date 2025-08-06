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Помогал россиянам прорываться в Покровск: СБУ сорвала вражеский план

Фото: СБУ задержала агента РФ, который помогал врагу прорываться в Покровск (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как проинформировали в СБУ, основной задачей агента было обходить Покровск и окружающие территории, фиксируя на фото украинские позиции.

Враг больше всего интересовался координатами укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов боеприпасов Сил обороны.

Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный "отчет" для оккупантов.

СБУ вовремя разоблачила его. Вражеским агентом оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, который ждал полной оккупации региона.

По данным следствия, завербовал его одноклассник, воюющий на стороне России на востоке Украины. Правоохранители задокументировали контакты агента со "связным" ГРУ и задержали его, одновременно обезопасив позиции защитников Покровска.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он координировал свои действия с врагом.

Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

 

Бои за Покровск

Напомним, недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

А 29 июля в сети появились геолокационные видеозаписи, подтверждающие недавнее продвижение украинских войск в северной части Лисовки, расположенной к юго-востоку от Покровска.

В то же время на Покровском направлении противник также осуществлял наступательные действия.

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Служба безопасности УкраиныПокровскДонецкая область