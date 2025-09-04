Допомагав готувати наступ на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента

Інші викриття російських агентів

Раніше контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ на Покровському напрямку для підготовки ворожого наступу з використанням авіабомб і артилерії.

Також Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

Крім того, було викрито та затримано 40-річного працівника хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.