Допомагав у депортації дітей з України. Чиновник Кремля був прихильником неонацистів, - Reuters

За даними журналістів, Петрову 27-років і він є радником в Офісі уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ще у грудні 2022 року він потрапив під санкції Євросоюзу, так як був причетний до "незаконного перевезення українських дітей у Росію та їхнього усиновлення російськими сім'ями".

З'ясувалося, що у віці 16-19 років він опублікував мінімум три пости в соцімережах з відео та зображеннями ультраправої російської організації, а також три зображення, пов'язані з неонацизмом.

У 2012 році Петров опублікував фото, де зображено футболку з варіацією кельтського хреста і бейсболку з цифрами "88", надрукованими спереду. Тоді ж він поділився відео, яке пов'язане із групою Wotanjugend, за даними ЗМІ - вони є прихильниками вищості білої раси.

Також у додатку Skype нік Петрова "wotan_jugend8989" - він співзвучний із назвою організації Wotanjugend, а в його в псевдонімі в Instagram anat1k8814 розслідувачі знайшли відсилку до Адольфа Гітлера.

Як пише Reuters, цифру 88 зазвичай використовують неонацисти, через те, що обидва слова у привітанні Хайль Гітлер - Heil Hitler - починаються з восьмої літери алфавіту.

А ось цифра 4 у неонацистських колах позначає слоган "Чотирнадцять слів", сформульований членом американської групи прихильників вищості білої раси "Орден" Девідом Лейном.

Сам же Петров заявив, що не пам'ятає, що він публікував багато років тому та те, що з того часу пабліки могли змінити назви. Він також стверджує, що ніколи не був членом і не мав облікових записів у соціальних мережах, пов'язаних або пов'язаних із неонацизмом.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Росія викрадає українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

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