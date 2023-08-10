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Помогал в депортации детей из Украины. Чиновник Кремля был сторонником неонацистов, - Reuters

Фото: чиновник Кремля Алексей Петров (вКонтакте)
Автор: Наталья Кава

Российский чиновник, работающий в Кремле, Алексей Петров в подростковом возрасте был сторонником "превосходства белой расы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным журналистов, Петрову 27-лет и он является советником в Офисе уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Еще в декабре 2022 года он попал под санкции Евросоюза, так как был причастен к "незаконной перевозке украинских детей в Россию и их усыновлению российскими семьями".

Выяснилось, что в возрасте 16-19 лет он опубликовал минимум три поста в социсетях с видео и изображениями ультраправой российской организации, а также три изображения, связанные с неонацизмом.

В 2012 году Петров опубликовал фото, где изображена футболка с вариацией кельтского креста и бейсболка с цифрами "88", напечатанными спереди. Тогда же он поделился видео, которое связано с группой Wotanjugend, по данным СМИ - они являются поклонниками превосходства белой расы.

Также в приложении Skype ник Петрова "wotan_jugend8989" - он созвучен с названием организации Wotanjugend, а у него в псевдониме в Instagram anat1k8814 расследователи нашли отсылку к Адольфу Гитлеру.

Как пишет Reuters, цифру 88 обычно используют неонацисты, потому что оба слова в приветствии Хайль Гитлер - Heil Hitler - начинаются с восьмой буквы алфавита.

А вот цифра 4 в неонацистских кругах обозначает слоган "Четырнадцать слов", сформулированный членом американской группы поклонников превосходства белой расы "Орден" Дэвидом Лейном.

Сам Петров заявил, что не помнит, что он публиковал много лет назад и то, что с тех пор паблики могли изменить названия. Он также утверждает, что никогда не являлся членом и не имел учетных записей в социальных сетях, связанных или связанных с неонацизмом.

Депортация украинских детей

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Россия угоняет украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины .

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