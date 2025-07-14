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Допомагали РФ прорватись на найгарячішому напрямку. Суд виніс вирок трьом зрадникам

Понеділок 14 липня 2025 16:11
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Допомагали РФ прорватись на найгарячішому напрямку. Суд виніс вирок трьом зрадникам Фото: суд виніс вирок зрадникам, які допомагали РФ прорватись на найгарячішому напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок трьом агентам Федеральної служби безпеки (ФСБ), які допомагали окупантам прориватися до Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Троє раніше засуджених жителів Донецької області потрапили в поле зору російської спецслужби у Telegram.

Одним із зрадників виявився 43-річний мешканець міста Українськ, який працював на місцевій станції "Укрзалізниці". Його "завданням" було шпигувати за ешелоном Сил оборони. Після цього йому замовили закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію. Агента викрили ще на етапі підготовки диверсії у травні 2023-го.

Інша засуджена - 22-річна донька настоятеля церкви УПЦ МП у Покровську. Вона допомагала відслідковувала маршрути руху українських бійців завдяки відеокамерам, які встановила під куполом храму.

Ще один зрадник - 34-річний працівник Укрзалізниці з міста Родинське, який передавав до ФСБ локації мостів, якими рухались колони Збройних сил України (ЗСУ).

Рішення суду

Усім трьом суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці травня було засуджено 21-річного зрадника, який готував для ворога вогневе ураження об’єктів у Києві.

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Служба безпеки України Покровськ
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