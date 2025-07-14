Помогали РФ прорваться на самом горячем направлении. Суд вынес приговор трем предателям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Трое ранее судимых жителей Донецкой области попали в поле зрения российской спецслужбы в Telegram.

Одним из предателей оказался 43-летний житель города Украинск, который работал на местной станции "Укрзализныци". Его "задачей" было шпионить за эшелоном Сил обороны. После этого ему заказали заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под железнодорожные пути. Агента разоблачили еще на этапе подготовки диверсии в мае 2023-го.

Другая осужденная - 22-летняя дочь настоятеля церкви УПЦ МП в Покровске. Она помогала отслеживала маршруты движения украинских бойцов благодаря видеокамерам, которые установила под куполом храма.

Еще один предатель - 34-летний работник Укрзализныци из города Родинское, который передавал в ФСБ локации мостов, по которым двигались колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Решение суда

Всем троим суд назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.