"На землю!": поліцейські показали хвилини після ударів дронів по Києву
У ніч на 10 червня Київ пережив одну з наймасштабніших атак росіян від початку повномасштабної війни. Під час обстрілу патрульні поліцейські надавали допомогу людям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Понад п’ять годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту", - йдеться у повідомленні.
Білошицький оприлюднив відео з бодікамер патрульних, які працювали на місці влучання в одному з районів столиці. На кадрах - перші хвилини атаки на Київ.
На відео зафіксовано два удари дронів-камікадзе типу "Шахед". Чутно характерне гудіння безпілотників, вибухи та видно яскраві спалахи після ударів. Під час атаки патрульні закликали перехожих негайно укритися.
Але, на жаль, одна жінка загинула, є травмовані, пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі.
Атака на Київ 10 червня
У ніч на 10 червня Росія вдалась до одного з найбільших обстрілів проти Києва.
Протягом ночі ворог безперестанку тероризував столицю дронами. Війська РФ били цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста. Також загарбники застосували ракети. Руйнування зафіксували в 7 районах Києва.
За даними військових, станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила один з масованіших нальотів ударних дронів.
Внаслідок потужної вибухової хвилі було пошкоджено карниз на фасаді Софійського собору - пам’ятки архітектури XI століття, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Крім того, український президент Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян.
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