"На землю!": полицейские показали минуты после ударов дронов по Киеву
В ночь на 10 июня Киев пережил одну из самых масштабных атак россиян с начала полномасштабной войны. Во время обстрела патрульные полицейские оказывали помощь людям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорания и обеспечивали проезд спецтранспорта", - говорится в сообщении.
Белошицкий обнародовал видео с бодикамер патрульных, которые работали на месте попадания в одном из районов столицы. На кадрах - первые минуты атаки на Киев.
На видео зафиксировано два удара дронов-камикадзе типа "Шахед". Слышно характерное гудение беспилотников, взрывы и видны яркие вспышки после ударов. Во время атаки патрульные призвали прохожих немедленно укрыться.
Но, к сожалению, одна погибла женщина, есть травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.
Атака на Киев 10 июня
В ночь на 10 июня Россия прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела - в материале РБК-Украина.
Кроме того, РБК-Украина уже рассказывало, в каких районах специалисты фиксируют самое сильное загрязнение воздуха.
Также украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку.
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