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"На землю!": полицейские показали минуты после ударов дронов по Киеву

Киев, Вторник 10 июня 2025 16:31
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"На землю!": полицейские показали минуты после ударов дронов по Киеву Фото: в ночь на 10 июня был один из самых больших ударов по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 10 июня Киев пережил одну из самых масштабных атак россиян с начала полномасштабной войны. Во время обстрела патрульные полицейские оказывали помощь людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорания и обеспечивали проезд спецтранспорта", - говорится в сообщении.

Белошицкий обнародовал видео с бодикамер патрульных, которые работали на месте попадания в одном из районов столицы. На кадрах - первые минуты атаки на Киев.

На видео зафиксировано два удара дронов-камикадзе типа "Шахед". Слышно характерное гудение беспилотников, взрывы и видны яркие вспышки после ударов. Во время атаки патрульные призвали прохожих немедленно укрыться.

Но, к сожалению, одна погибла женщина, есть травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

Атака на Киев 10 июня

В ночь на 10 июня Россия прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела - в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина уже рассказывало, в каких районах специалисты фиксируют самое сильное загрязнение воздуха.

Также украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

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