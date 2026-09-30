Допомагали купити зброю Ірану. США запровадили санкції проти 13 країн, включаючи компанії РФ
У вівторок, 29 вересня, США оголосили про нові санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які перебувають у тому числі в Росії, Китаї, Гонконгу та Пакистані. Причина – вони допомогли Ірану купити зброю та комплектуючі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише Reuters, ці санкції, оголошені Мінфіном та Держдепом, є частиною зусиль адміністрації Трампа щодо економічної ізоляції Ірану та примусу країни до переговорів про припинення війни, розпочатої ударами США та Ізраїлю 28 лютого.
"Міністерство фінансів не зазнає жодної підтримки режиму і продовжить виявляти, викривати та ізолювати посібників Ірану", - заявив глава Мінфіну Скотт Бессент.
Також у міністерстві заявили, що санкції спрямовані на ослаблення здатності Тегерана відновити свої програми з розробки озброєнь, а також збільшення витрат для тих, хто підтримує зусилля Ірану із закупівель.
Таким чином, до нового списку санкцій потрапили:
- Сейєд Асгар Алізаде Табатабай, представник Міноборони Ірану та Агентства матеріально-технічного забезпечення збройних сил у Пекіні. Згідно з Мінфіном США, він координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану;
- Іранська науково-дослідна група Kavoshcom Asia. Вона купила електроніку, включаючи роз'єми, для іранської компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company;
- Компанія EC Mojo Technology Co Limited з Гонконгу, яка надала електронні компоненти в рамках закупівельної діяльності Kavoshcom, та китайський представник EC Mojo, Лі Фен
- Васім Паша Таджаммал, який мешкає в Пакистані та обіймав посаду голови Cavalier Group - приватної оборонної компанії з підрозділами в Пакистані та за кордоном;
- акціонерне товариство "Експериментальне проектне бюро імені Яковлєва" - російське авіабудівне підприємство;
- ТОВ "МG-Flot - російська судноплавна компанія, судна якої перевозять зброю для Міноборони РФ;
- Saha Airlines - іранська авіакомпанія, що входить до складу військово-повітряних сил країни.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно відмовився від мирного плану Ірану. Натомість, за даними WSJ, Трамп сказав своєму оточенню, що очікує відновлення ударів після виборів.
Також ми писали, що згідно з Axios, США готові послабити санкції проти Ірану та розморозити активи країни, якщо будуть кроки Тегерана щодо ядерної програми.