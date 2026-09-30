Помогали купить оружие Ирану. США ввели санкции против 13 стран, включая компании РФ

Во вторник, 29 сентября, США объявили о новых санкциях против 13 физических и юридических лиц, которые находятся в том числе в России, Китае, Гонконге и Пакистане. Причина - они помогли Ирану купить оружие и комплектующие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет Reuters, эти санкции, объявленные Минфином и Госдепом, являются частью усилий администрации Трампа по экономической изоляции Ирана и принуждению страны к переговорам о прекращении войны, начатой ударами США и Израиля 28 февраля.

"Министерство финансов не потерпит никакой поддержки режима и продолжит выявлять, разоблачать и изолировать пособников Ирана", - заявил глава Минфина Скотт Бессент.

Также в министерстве заявили, что санкции направлены на ослабление способности Тегерана возобновить свои программы по разработке вооружений, а также на увеличение расходов для тех, кто поддерживает усилия Ирана по закупкам.

Таким образом, в новый санкционный список попали: