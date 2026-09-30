Помогали купить оружие Ирану. США ввели санкции против 13 стран, включая компании РФ
Во вторник, 29 сентября, США объявили о новых санкциях против 13 физических и юридических лиц, которые находятся в том числе в России, Китае, Гонконге и Пакистане. Причина - они помогли Ирану купить оружие и комплектующие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет Reuters, эти санкции, объявленные Минфином и Госдепом, являются частью усилий администрации Трампа по экономической изоляции Ирана и принуждению страны к переговорам о прекращении войны, начатой ударами США и Израиля 28 февраля.
"Министерство финансов не потерпит никакой поддержки режима и продолжит выявлять, разоблачать и изолировать пособников Ирана", - заявил глава Минфина Скотт Бессент.
Также в министерстве заявили, что санкции направлены на ослабление способности Тегерана возобновить свои программы по разработке вооружений, а также на увеличение расходов для тех, кто поддерживает усилия Ирана по закупкам.
Таким образом, в новый санкционный список попали:
- Сейед Асгар Ализаде Табатабай, представитель Минобороны Ирана и Агентства материально-технического обеспечения вооруженных сил в Пекине. Согласно Минфину США, он координировал закупку готовых систем вооружения и компонентов двойного назначения в Китае от имени Ирана;
- Иранская научно-исследовательская группа Kavoshcom Asia. Она закупила электронику, включая разъемы, для иранской компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company;
- Компания EC Mojo Technology Co Limited из Гонконга, которая, предоставила электронные компоненты в рамках закупочной деятельности Kavoshcom, и китайский представитель EC Mojo, Ли Фен
- Васим Паша Таджаммал, который живет в Пакистане и занимал пост председателя Cavalier Group - частной оборонной компании с подразделениями в Пакистане и за рубежом;
- акционерное общество "Экспериментальное проектное бюро имени Яковлева" - российское авиастроительное предприятие;
- ООО "МG-Flot - российская судоходная компания, суда которой перевозят оружие для Минобороны РФ;
- Saha Airlines - иранская авиакомпания, входящая в состав военно-воздушных сил страны.
Что еще важно знать
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно отказался от мирного плана Ирана. Вместо этого, по данным WSJ, Трамп сказал своему окружению, что ожидает возобновления ударов после выборов.
Также мы писали, что согласно Axios, США готовы ослабить санкции против Ирана и разморозить активы страны, если будут шаги Тегерана по ядерной программе.