Трамп чекає на поновлення бомбардувань Ірану після виборів, - WSJ
Президент США Дональд Трамп заявив своєму оточенню, що очікує на поновлення бомбардувань Ірану після проміжних виборів у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами американських чиновників, Трамп відхилив пропозицію Ірану про семиденне припинення вогню. Ця пропозиція передбачала поновлення Ормузької протоки та ядерних переговорів в обмін на зняття Штатами блокади іранських портів.
У той же час Трамп відкрито заявляє, що Іран благає про угоду після виборів, яка ліквідувала б ядерну програму країни. Однак у приватному порядку він скептично ставиться до того, що Іран задовольнить його вимоги, і заявив своїм помічникам, що вважає відновлення бомбардувань досить ймовірним сценарієм.
При цьому джерела стверджують, що сьогоднішні погляди президента США можуть змінитися в міру затягування війни найближчими тижнями і можуть залежати від результатів проміжних виборів до Конгресу.
Масштаб ударів, які планує завдати Трампу, визначити не вдалося. Але за словами співрозмовників, він неохоче відновлює великі бойові дії, частково тому, що США хочуть зберегти запаси боєприпасів, що виснажуються, для інших непередбачених обставин.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, майже тиждень тому Дональд Трамп заявив, що незабаром у війні між США та Іраном на Близькому Сході відбудуться "грандіозні події". Він не виключив, що може зустрітися з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.
Також ми писали, що 25 вересня ціни на нафту знизилися після різкого зростання напередодні того, що є перспектива перемир'я між США та Іраном.
Раніше ЗМІ писали, що війна США та Ірану призвела до дефіциту танкерів для перевезення нафти. Крім того, на тлі зміни маршрутів судноплавства вартість фрахту супертанкерів досягла історичного максимуму.