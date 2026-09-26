Трамп чекає на поновлення бомбардувань Ірану після виборів, - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив своєму оточенню, що очікує на поновлення бомбардувань Ірану після проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами американських чиновників, Трамп відхилив пропозицію Ірану про семиденне припинення вогню. Ця пропозиція передбачала поновлення Ормузької протоки та ядерних переговорів в обмін на зняття Штатами блокади іранських портів.

У той же час Трамп відкрито заявляє, що Іран благає про угоду після виборів, яка ліквідувала б ядерну програму країни. Однак у приватному порядку він скептично ставиться до того, що Іран задовольнить його вимоги, і заявив своїм помічникам, що вважає відновлення бомбардувань досить ймовірним сценарієм.

При цьому джерела стверджують, що сьогоднішні погляди президента США можуть змінитися в міру затягування війни найближчими тижнями і можуть залежати від результатів проміжних виборів до Конгресу.

Масштаб ударів, які планує завдати Трампу, визначити не вдалося. Але за словами співрозмовників, він неохоче відновлює великі бойові дії, частково тому, що США хочуть зберегти запаси боєприпасів, що виснажуються, для інших непередбачених обставин.