Допомагала окупантам наступати на Часів Яр: агентку РФ засудили до 15 років тюрми

Згідно з даними розслідування, зрадницею виявилась 51-річна безробітна з Костянтинівки. У поле зору росіян вона потрапила після публікації проросійських коментарів в Telegram-каналах.

Жінка "зливала" ворогу координати укріпрайонів та артилерійських позицій українських оборонців на Краматорському напрямку. Її дані були і серед джерел інформації, які Росія використовувала для планування наступів на Часів Яр.

Зрадниця збирала розвідувальну інформацію, обходячи прифронтову місцевість, де фіксувала локації ЗСУ. Затримана передавала її до російських спецслужб через "зв’язкового", особу якого СБУ встановила.

За матеріалами СБУ ворожу агентку було визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).