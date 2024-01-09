Допомагає обійти ППО. Партизани проникли у центр попередження про ракетний напад у РФ

"Наш агент тривалий час служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимоново, Московської області. Цей центр попереджає про запуск на РФ ракет, насамперед ядерних. А також він відстежує пуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. Після чого видає цілевказування власній системі ППО", - сказано в повідомленні.

Партизани зауважили, що їх агент покинув територію РФ, і тому у них з'явилася можливість безпечно повідомити про діяльність у даній військовій частині.

"Враховуючи його посаду, ми отримували інформацію про стан усіх окремих радіовузлів у РФ. Ми знали їхні вразливості та ділилися цією інформацією з Силами оборони України", - пише "АТЕШ".

Також відомо, що отримані дані продовжують допомагати обходити протиповітряну оборону противника і демілітаризувати російську армію.

А діяльність партизанів у цьому військовому підрозділі не закінчилася.

Нагадаємо, що це не перший випадок проникнення в партизанів у російські війська. Нещодавно ми повідомляли, що партизани проникли в один з найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ у Криму. Там вони вже вчинили десятки диверсій.

Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі.

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