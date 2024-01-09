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Помогает обойти ПВО. Партизаны проникли в центр предупреждения о ракетном нападении в РФ

Иллюстративное фото: Партизаны проникли в главный центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украинские партизаны из "АТЕШ" проникли в главный центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент долгое время служил в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в селе Тимоново, Московской области. Этот центр предупреждает о запуске на РФ ракет, прежде всего ядерных. А также он отслеживает пуски российских ракет, как боевых, так и учебных. После чего выдает целеуказание собственной системе ПВО", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что их агент покинул территорию РФ, и потому у них появилась возможность безопасно уведомить о деятельности в данной воинской части.

"Учитывая его должность, мы получали информацию о состоянии всех отдельных радиоузлов в РФ. Мы знали их уязвимости и делились этой информацией с Силами обороны Украины", - пишет "АТЕШ".

Также известно, что полученные данные продолжают помогать обходить противовоздушную оборону противника и демилитаризовать русскую армию.

А деятельность партизан в этом военном подразделении не закончилась.

Напомним, что это не первый случай проникновения в партизан в российские войска. Недавно мы сообщали, что партизаны проникли в одно из самых боеспособных подразделений ВС РФ в Крыму. Там они уже совершили десятки диверсий.

Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе.

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