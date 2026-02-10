ua en ru
Головна » Новини » Політика

Допит в КДБ і не тільки: що загрожує за використання білоруської мови при владі Лукашенка

Вівторок 10 лютого 2026 11:32
Допит в КДБ і не тільки: що загрожує за використання білоруської мови при владі Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Мілан Лєліч

В Білорусі використання рідної мови стало інструментом тиску та репресій, а розмова білоруською навіть у побутових темах може стати приводом для уваги з боку КДБ.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Відповідаючи на питання, чи правда, що публічне спілкування білоруською мовою навіть не на політичну тему, а просто про повсякденні речі, може призвести до проблем, співрозмовниця відповіла ствердно.

"Так, це абсолютна правда, що людей репресують за їхню мову, і мова стала, так би мовити, інструментом опору. Люди мусять ховатися, збиратися, співати білоруські пісні, читати білоруську поезію", - пояснила вона.

За словами Тихановської, багато книг білоруською мовою заборонені в країні, а історію переписують, щоб стерти все, що пов'язано з Європою, і підкреслити те, що пов'язано з Росією.

"Це ідея знищення національної ідентичності", - сказала опозиціонерка.

Вона додала, що за використання мови у публічному просторі людей не завжди саджають до в’язниці, проте "вас відвезуть до КДБ на допит і затягнуть туди всю вашу родину. Це дуже реалістично".

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що республіка ніколи не відмовиться від використання російської мови.

Також у мережі з’явилося відео, де журналіст "Белсат TV" звертається до білорусів рідною мовою. Опитувані не розуміють його і просять говорити російською.

Крім того повідомлялось, що у Білорусі значно розширюють повноваження армії, зокрема щодо дій усередині країни. Військові зможуть придушувати протести.

Детальніше про те, чому Білорусь стала союзником Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

