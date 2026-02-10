ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Допрос в КГБ и не только: что грозит за использование белорусского языка при власти Лукашенко

Вторник 10 февраля 2026 11:32
UA EN RU
Допрос в КГБ и не только: что грозит за использование белорусского языка при власти Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

В Беларуси использование родного языка стало инструментом давления и репрессий, а разговор на белорусском даже в бытовых темах может стать поводом для внимания со стороны КГБ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Читайте также: Беларусь при Лукашенко - всегда угроза для Украины: интервью с Тихановской

Отвечая на вопрос, правда ли, что публичное общение на белорусском языке даже не на политическую тему, а просто о повседневных вещах, может привести к проблемам, собеседница ответила утвердительно.

"Да, это абсолютная правда, что людей репрессируют за их язык, и язык стал, так сказать, инструментом сопротивления. Люди должны прятаться, собираться, петь белорусские песни, читать белорусскую поэзию", - пояснила она.

По словам Тихановской, многие книги на белорусском языке запрещены в стране, а историю переписывают, чтобы стереть все, что связано с Европой, и подчеркнуть то, что связано с Россией.

"Это идея уничтожения национальной идентичности", - сказала оппозиционерка.

Она добавила, что за использование языка в публичном пространстве людей не всегда сажают в тюрьму, однако "вас отвезут в КГБ на допрос и затянут туда всю вашу семью. Это очень реалистично".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика никогда не откажется от использования русского языка.

Также в сети появилось видео, где журналист "Белсат TV" обращается к белорусам на родном языке. Опрашиваемые не понимают его и просят говорить на русском.

Кроме того сообщалось, что в Беларуси значительно расширяют полномочия армии, в частности относительно действий внутри страны. Военные смогут подавлять протесты.

Подробнее о том, почему Беларусь стала союзником России - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Светлана Тихановская
Новости
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ