Допрос в КГБ и не только: что грозит за использование белорусского языка при власти Лукашенко

В Беларуси использование родного языка стало инструментом давления и репрессий, а разговор на белорусском даже в бытовых темах может стать поводом для внимания со стороны КГБ.

Отвечая на вопрос, правда ли, что публичное общение на белорусском языке даже не на политическую тему, а просто о повседневных вещах, может привести к проблемам, собеседница ответила утвердительно.

"Да, это абсолютная правда, что людей репрессируют за их язык, и язык стал, так сказать, инструментом сопротивления. Люди должны прятаться, собираться, петь белорусские песни, читать белорусскую поэзию", - пояснила она.

По словам Тихановской, многие книги на белорусском языке запрещены в стране, а историю переписывают, чтобы стереть все, что связано с Европой, и подчеркнуть то, что связано с Россией.

"Это идея уничтожения национальной идентичности", - сказала оппозиционерка.

Она добавила, что за использование языка в публичном пространстве людей не всегда сажают в тюрьму, однако "вас отвезут в КГБ на допрос и затянут туда всю вашу семью. Это очень реалистично".