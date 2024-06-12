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У Донецьку жаліються на "прильоти", в небі видніється дим

Середа 12 червня 2024 11:35
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У Донецьку жаліються на "прильоти", в небі видніється дим Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецьку заявили про "прильоти" на кордоні двох районів. Один з населених пунктів регіону залишився без світла внаслідок атаки БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новости Донбасса".

Донецьк

Вибухи лунали у центрі Донецька. Зокрема стверджується про роботу протиповітряної оборони (ППО) Російської Федерації.

Пізніше стало відомо про прильоти у двох районах:

  • Ворошиловському;
  • Київському.

Як відзначаю "Новости Донбасса" у тих краях розташоване, наприклад, "управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) "Донецькіої народної республіки" (ДНР)". Водночас точне місце прильоту поки що невідоме.

Ясинувата

Голова окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитро Шевченко пожалівся на скидання боєприпасу з безпілотника, внаслідок чого було пошкоджено систему електропостачання міста. Наразі населений пункт залишився без світла.

"Прильоти" у Донецькій області

На території тимчасово окупованого Донецька регулярно лунають вибухи. Як приклад, лише нещодавно росіяни жалілись на удари по Київському районі міста. Також у травні у мережі писали про "приліт" по ресторану, де на той момент перебували російські терористи.

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