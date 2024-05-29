Окупанти скаржаться на обстріл Донецька: над містом здійнявся дим (фото та відео)
У Донецьку сьогодні, 29 травня, пролунав сильний вибух. Окупанти стверджують, що місто обстріляли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
У мережі публікують відео та фото, на яких можна побачити густий дим над Київським районом Донецька.
Пропагандистські канали пишуть, що по місту нібито вдарили українські військові, внаслідок чого "є постраждалі".
Офіційної інформації про інцидент поки що немає.
Вибухи у Донецьку
Зазначимо, що у тимчасово окупованому Донецьку часто лунають вибухи. Зокрема, 11 травня там був "приліт" по ресторану, де знаходилися ворожі солдати.
У мережі писали, що українські захисники завдали ракетного удару за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Також 20 лютого у Донецьку був ще один вибух. Тоді дим піднявся в районі будівлі "уряду ДНР".
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