В Донецке жалуются на "прилеты", в небе виднеется дым
В Донецке заявили о "прилетах" на границе двух районов. Один из населенных пунктов региона остался без света в результате атаки БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Донбасса".
Донецк
Взрывы раздавались в центре Донецка. В частности, утверждается о работе противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации.
Позже стало известно о прилетах в двух районах:
- Ворошиловскому;
- Киевском.
Как отмечаю "Новости Донбасса", в тех краях расположено, например, "управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) "Донецкой народной республики" (ДНР)". В то же время точное место прилета пока неизвестно.
Ясиноватая
Глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко пожаловался на сброс боеприпаса с беспилотника, в результате чего была повреждена система электроснабжения города. В настоящее время населенный пункт остался без света.
"Прилеты" в Донецкой области
На территории временно оккупированного Донецка регулярно раздаются взрывы. Как пример, только недавно россияне жаловались на удары по Киевскому району города. Также в мае в сети писали о "прилете" по ресторану, где на тот момент находились российские террористы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.