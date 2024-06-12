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В Донецке жалуются на "прилеты", в небе виднеется дым

Среда 12 июня 2024 11:35
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В Донецке жалуются на "прилеты", в небе виднеется дым Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецке заявили о "прилетах" на границе двух районов. Один из населенных пунктов региона остался без света в результате атаки БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Донбасса".

Донецк

Взрывы раздавались в центре Донецка. В частности, утверждается о работе противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации.

Позже стало известно о прилетах в двух районах:

  • Ворошиловскому;
  • Киевском.

Как отмечаю "Новости Донбасса", в тех краях расположено, например, "управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) "Донецкой народной республики" (ДНР)". В то же время точное место прилета пока неизвестно.

Ясиноватая

Глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко пожаловался на сброс боеприпаса с беспилотника, в результате чего была повреждена система электроснабжения города. В настоящее время населенный пункт остался без света.

"Прилеты" в Донецкой области

На территории временно оккупированного Донецка регулярно раздаются взрывы. Как пример, только недавно россияне жаловались на удары по Киевскому району города. Также в мае в сети писали о "прилете" по ресторану, где на тот момент находились российские террористы.

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