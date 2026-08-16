У Донецьку загорівся вже третій за серпень торговельний центр мережі "Галактика"

Що відомо про пожежу

Увечері 15 серпня очевидці почали публікувати фото масштабної пожежі в торговельному центрі "Галактика" в окупованому Донецьку, а також повідомляли про прольоти безпілотників над містом.

За аналізом фотографій, який провели аналітики ASTRA, будівля розташована в Куйбишевському районі міста - на панорамах вулиць об'єкт досі позначений під старою назвою "Амстор", яку змінили на "Галактику" ще у 2019 році.

Уже третій випадок за місяць

Це вже щонайменше третя пожежа в торговельних центрах мережі "Галактика" на окупованій території лише за серпень.

Фото: OSINT-канал пожежі в донецькому торговому центрі (t.me/astrapress)

У ніч з 9 на 10 серпня подібний заклад мережі атакували й підпалили в Макіївці.

А 14 серпня, за даними державного агентства РФ ТАРС, після української атаки безпілотником повністю згорів торговельний центр в Єнакієвому - тоді, за словами місцевої влади, поранення отримали двоє співробітників закладу.