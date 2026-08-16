UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Донецьку загорівся вже третій за серпень торговельний центр мережі "Галактика"

02:48 16.08.2026 Нд
2 хв
Перед пожежею очевидці повідомляли про прольоти безпілотників над містом
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки вибуху в Донецьку (t.me/astrapress)

Увечері 15 серпня в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі "Галактика". За даними OSINT-аналізу, це вже щонайменше третій випадок займання в торговельних центрах цієї мережі на окупованій території лише за серпень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про пожежу

Увечері 15 серпня очевидці почали публікувати фото масштабної пожежі в торговельному центрі "Галактика" в окупованому Донецьку, а також повідомляли про прольоти безпілотників над містом.

За аналізом фотографій, який провели аналітики ASTRA, будівля розташована в Куйбишевському районі міста - на панорамах вулиць об'єкт досі позначений під старою назвою "Амстор", яку змінили на "Галактику" ще у 2019 році.

Уже третій випадок за місяць

Це вже щонайменше третя пожежа в торговельних центрах мережі "Галактика" на окупованій території лише за серпень.

Фото: OSINT-канал пожежі в донецькому торговому центрі (t.me/astrapress)

У ніч з 9 на 10 серпня подібний заклад мережі атакували й підпалили в Макіївці.

А 14 серпня, за даними державного агентства РФ ТАРС, після української атаки безпілотником повністю згорів торговельний центр в Єнакієвому - тоді, за словами місцевої влади, поранення отримали двоє співробітників закладу.

Окупований Донецьк уже неодноразово ставав ціллю ударів по інфраструктурі та об'єктах ворога. У липні в місті загорівся склад боєприпасів - після вибуху там тривалий час детонували снаряди. Того ж місяця було знищено міст, який з'єднував Донецьк і Маріуполь, - рух транспортом там тепер неможливий, і окупанти змушені шукати обхідні шляхи.

Ці удари не поодинокі - раніше РБК-Україна писало, що нові атаки по окупованих територіях спричинили паніку серед загарбників, а також про те, чому паніка в Криму після ударів має реальні підстави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДонецькВійна в Україні