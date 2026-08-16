В Донецке загорелся уже третий за август торговый центр сети "Галактика"

Вечером 15 августа в оккупированном Донецке загорелся масштабный пожар в торговом центре "Галактика". По данным OSINT-анализа, это уже по меньшей мере третий случай возгорания в торговых центрах этой сети на оккупированной территории только за август.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал ASTRA.
Что известно о пожаре
Вечером 15 августа очевидцы начали публиковать фото масштабного пожара в торговом центре "Галактика" в оккупированном Донецке, а также сообщали о пролетах беспилотников над городом.
По анализу фотографий, проведенного аналитиками ASTRA, здание расположено в Куйбышевском районе города - на панорамах улиц объект до сих пор обозначен под старым названием "Амстор", которое сменили на "Галактику" еще в 2019 году.
Уже третий случай через месяц
Это уже по меньшей мере третий пожар в торговых центрах сети "Галактика" на оккупированной территории только за август.
В ночь с 9 на 10 августа подобное заведение сети атаковали и подожгли в Макеевке.
А 14 августа, по данным государственного агентства РФ ТАСС, после украинской атаки беспилотником полностью сгорел торговый центр в Енакиево - тогда, по словам местных властей, ранения получили двое сотрудников заведения.
Оккупированный Донецк уже неоднократно становился целью ударов по инфраструктуре и объектам врага. В июле в городе загорелся склад боеприпасов – после взрыва там длительное время детонировали снаряды. В тот же месяц был уничтожен мост , который соединял Донецк и Мариуполь, - движение транспортом там теперь невозможно, и кафиры вынуждены искать обходные пути.
Эти удары не единичны - ранее РБК-Украина писала, что новые атаки по оккупированным территориям повлекли за собой панику среди захватчиков, а также о том, почему паника в Крыму после ударов имеет реальные основания.