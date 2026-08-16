В Донецке загорелся уже третий за август торговый центр сети "Галактика"

Что известно о пожаре

Вечером 15 августа очевидцы начали публиковать фото масштабного пожара в торговом центре "Галактика" в оккупированном Донецке, а также сообщали о пролетах беспилотников над городом.

По анализу фотографий, проведенного аналитиками ASTRA, здание расположено в Куйбышевском районе города - на панорамах улиц объект до сих пор обозначен под старым названием "Амстор", которое сменили на "Галактику" еще в 2019 году.

Уже третий случай через месяц

Это уже по меньшей мере третий пожар в торговых центрах сети "Галактика" на оккупированной территории только за август.

Фото: OSINT-канал пожара в донецком торговом центре (t.me/astrapress)

В ночь с 9 на 10 августа подобное заведение сети атаковали и подожгли в Макеевке.

А 14 августа, по данным государственного агентства РФ ТАСС, после украинской атаки беспилотником полностью сгорел торговый центр в Енакиево - тогда, по словам местных властей, ранения получили двое сотрудников заведения.